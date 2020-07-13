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ТЭК 13.07.2020 17:14

Множество компаний, несмотря на санкции США, помогает Венесуэле поддерживать нефтяной экспорт - доклад

Санкции США против Каракаса сократили объем перевозок венесуэльской нефти, однако десятки компаний продолжают вести дела с нефтяным сектором Венесуэлы, сообщает в понедельник агентство Associated press (AP) со ссылкой на доклад двух исследовательских центров - C4ADS и IBI Consultants.

Согласно докладу, после того, как власти США 28 января 2019 года запретили согражданам вести дела с нефтяным сектором Венесуэлы, количество заходов судов в венесуэльские порты в этот год сократились на 46%. Однако одновременно с тем после введения американских санкций в порты Венесуэлы зашли 214 судов, которые за предыдущий аналогичный период 2018 года там не бывали. Эта категория судов составила 33% от общего объема морских рейсов, зафиксированных в отношении Венесуэлы с момента введения санкций.

При этом почти половина этих судов впервые прибыла в Венесуэлу. Также, согласно заключениям аналитиков, эти 103 танкера, впервые приплывшие в венесуэльские порты, принадлежат 41 компании.

"(Американские санкции - ИФ) добились успеха в сокращении общего объема заходов в порты Венесуэлы, однако постоянные тайные перевозки, прежняя важность определенных маршрутов и приход (на рынок - ИФ) новых игроков продемонстрировали пределы мер принуждения", - указано в докладе.

Кроме этого, отмечается в документе, после введения этих санкций КНР, Индия и Куба сменили США на позиции главного импортера венесуэльской нефти - на эти страны пришлось 37% соответствующих морских рейсов из Венесуэлы за 2019 год. Хотя до санкций, объем рейсов в эти три страны был на 20% выше, чем в 2019 году, но в то же время Венесуэла стала поставлять нефть в девять новых стран, включая Португалию, ЮАР и Бахрейн.

AP напоминает, что Вашингтон, оказывая давление на Венесуэлу, пытается лишить страну денежных поступлений от экспорта нефти, и, в частности, уже ввел санкции против более 50 судов, которые нарушили ограничительные меры США против этой страны. Однако капитаны некоторых судов, осуществляющих рейсы в Венесуэлу, стали отключать корабельные транспондеры. Также чаще стала практиковаться перегрузка груза с одного судна на другое в открытом море, чтобы затруднить отслеживание транспортной активности.

AP уточняет, что доклад C4ADS и IBI Consultants основан на данных спутниковых снимков израильской аналитической компании Windward и на информации от IHS Markit. Доклад не учитывает эффект, который мог оказать на отрасль пандемия коронавируса.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ТАНКЕРЫ, ПЕРЕВОЗКА


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