Режим карантина в Казахстане будет продлен еще на две недели - президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия во вторник примет решение о продлении карантина еще на две недели.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение", - написал Токаев в понедельник в твиттере.

"Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - подчеркнул президент.