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СНГ 13.07.2020 17:15

Режим карантина в Казахстане будет продлен еще на две недели - президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия во вторник примет решение о продлении карантина еще на две недели.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение", - написал Токаев в понедельник в твиттере.

"Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - подчеркнул президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]