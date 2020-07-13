Режим карантина в Казахстане будет продлен еще на две недели - президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия во вторник примет решение о продлении карантина еще на две недели.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение", - написал Токаев в понедельник в твиттере.
"Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - подчеркнул президент.
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