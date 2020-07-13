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Здравоохранение 13.07.2020 17:17

Более 110 кубинских врачей прибыли в Азербайджан в помощь для борьбы с коронавирусом

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) специальным рейсом из Гаваны доставил в в Баку понедельник 115 кубинских врачей, сообщает AZAL.

«Это первый в истории авиакомпании прямой беспосадочный авиаперелет, совершенный по маршруту Баку-Гавана. Авиаперелет был совершен широкофюзеляжным самолетом Boeing 787. Продолжительность полета составила 13 часов, расстояние между столицами Азербайджана и Кубы - 11 880 км», - отмечается в сообщении.

Рейс организован по поручению Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе, кубинские врачи будут привлечены к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, поделятся опытом. Группа кубинских специалистов пробудет в Азербайджане три месяца.

Как сообщалось ранее, накануне в Азербайджан прибыла группа врачей из России в составе 22 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане на 13 июля составляет 24570, число вылечившихся - 15640, скончались - 313. В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,617 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КУБА, КОРОНАВИРУС, ВРАЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]