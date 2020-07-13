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Регион 13.07.2020 17:19

Заседание Постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана перенесено

Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, которое планировалось провести в понедельник в связи с обострением на азербайджано-армянской границе, перенесено на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Проведение заседания Постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал собеседник агентства.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ЗАСЕДАНИЕ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]