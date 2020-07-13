Заседание Постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана перенесено

Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, которое планировалось провести в понедельник в связи с обострением на азербайджано-армянской границе, перенесено на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Проведение заседания Постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал собеседник агентства.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.
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