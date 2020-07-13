Лавров призвал коллег из Армении и Азербайджана на фоне вооруженного конфликта на границе к немедленному прекращению огня

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел раздельные телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, обсуждалась ситуация на границе двух стран.

"13 июля состоялись раздельные телефонные разговоры Министра иностранных дел России Лаврова с министрами иностранных дел Армении Мнацаканяном и Азербайджана Мамедъяровым. Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отмечается: "Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ".

"Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности", - заявили на Смоленской площади.