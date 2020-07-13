Лавров призвал коллег из Армении и Азербайджана на фоне вооруженного конфликта на границе к немедленному прекращению огня

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел раздельные телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, обсуждалась ситуация на границе двух стран.
"13 июля состоялись раздельные телефонные разговоры Министра иностранных дел России Лаврова с министрами иностранных дел Армении Мнацаканяном и Азербайджана Мамедъяровым. Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Там отмечается: "Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ".
"Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности", - заявили на Смоленской площади.
Множество компаний, несмотря на санкции США, помогает Венесуэле поддерживать нефтяной экспорт - доклад
Налоговая служба Азербайджана увеличила поступления в госбюджет в I полугодии на 10%
Акционеры СК AtaSigorta в августе обсудят стратегию до 2024г
Более 110 кубинских врачей прибыли в Азербайджан в помощь для борьбы с коронавирусом
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вылечились больше, чем заразились
МЧС ликвидировало пожар на АЗС ЛУКОЙЛ на западе Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Заседание Постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана перенесено
Путин и президент Алжира обсудили координацию на нефтяном рынке, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии - Кремль
Режим карантина в Казахстане будет продлен еще на две недели - президент
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог