Алиев рассчитывает совместно с Макроном повысить отношения между Азербайджаном и Францией на новый уровень

Президент Азербайджан Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Алиев поздравил президента Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики.

«Мы возлагаем надежды на решительную и справедливую позицию Франции как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и другие страны сопредседатели, в результате которой будет положен конец 30-летней оккупации Нагорного Карабаха и семи районов вокруг него и вынужденные переселенцы смогут вернуться на свои родные земли. Мы верим, что конфликт будет урегулирован справедливо в рамках территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и положениями Хельсинкского Заключительного акта», - говорится в тексте поздравления Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Глава государства также отметил дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Францией.

«Я уверен, что совместные усилия будут успешно продолжаться в наших отношениях в политической, экономической, культурной, образовательной, оборонной, высокотехнологичной и других областях, которые служат интересам наших стран и благосостоянию наших народов. Азербайджан заинтересован в повышении качества двусторонних отношений с Францией на более высокий уровень», говорится в поздравлении.

Б.Рустамбеков