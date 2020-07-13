В Азербайджане задержали экс-министра обороны за действия против государства и распространение дезинформации о ситуации на границе с Арменией

Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев задержан сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ) в качестве подозреваемого по уголовному делу о подстрекательстве против государства и распространения дезинформации о ситуации на границе с Арменией.

В совместном заявлении СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что Газиев 12-13 июля в социальных сетях занимался подстрекательством, выступая с заявлениями против государства, а также распространял дезинформацию по поводу событий на границе Азербайджана и Армении.

«Газиев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 281 (публичное подстрекательство против государства) и 282 (провокация) УК Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Газиев возглавлял министерство обороны Азербайджана с марта 1992 по февраль 1993 года.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Х.Насирзаде