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Карабахский конфликт 13.07.2020 18:25

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о минометном обстреле армянского села на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение оборонного ведомства Армении об обстреле из минометов армянского приграничного села Чинари.

«Эта информация не соответствует действительности. Азербайджанская сторона не обстреливает гражданское население и гражданские населенные пункты», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила ВС Азербайджана в обстреле села Чинари из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Н.Аббасова

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Тэги: ОБСТРЕЛЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]