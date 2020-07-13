Азербайджан в мае поставил в Россию изопропила на $3,7 млн

Импорт товара с кодом (ТН ВЭД) 290512, который включает изопропиловый и пропиловый спирт, РФ в мае по сравнению с апрелем увеличился в 4 раза и составил 6,8 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Наибольший объем был поставлен в Россию из Китая - 3,8 тыс. тонн (574 тонн в апреле) на $6,8 млн. Продукция в основном предназначалась для Москвы, Алтайского края, Ярославской области и Санкт-Петербурга.
На втором месте оказался Азербайджан - 1,074 тыс. тонн на $3,7 млн для Москвы, Московской области, Тульской и Новосибирских областей. На США пришлось 840 тонн (в апреле 375 тонн) на $1,5 млн для Москвы и Санкт-Петербурга.
Экспорт продукции с кодом 290512 из РФ в мае снизился почти в 10 раз по сравнению с апрелем - до 91,7 тонн, из которых 74,2 тонны на $207,6 тыс. были поставлены в Белоруссию.
Изопропиловый спирт используется в качестве основного компонента для дезинфицирующих средств, пропиловый спирт применяется в качестве чистящего средства и растворителя для масел.
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