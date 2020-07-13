Минобороны Азербайджана обвиняет армянских военных в обстреле из гаубицы приграничного села

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле села Дондар Гушчу Товузского района из гаубицы Д-30 и минометов калибром 120 мм, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

"Подразделения ВС Армении сегодня обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района из гаубицы Д-30 и минометов калибра 120 мм. Мирное население села не пострадало", - сказал Дяргахлы.

По его словам, азербайджанская сторона в жесткой форме будет пресекать все провокации противника.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Н.Аббасова