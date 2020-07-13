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Регион 13.07.2020 18:48

Казахстан обеспокоен обострением на азербайджано-армянской границе, призывает стороны к сдержанности

Казахстан обеспокоен вооруженным столкновением, произошедшим на азербайджано-армянской границе, призывает стороны отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.

"Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы", - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в понедельник.

"Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что на фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

"Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА", - отметили в МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]