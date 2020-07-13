Казахстан обеспокоен обострением на азербайджано-армянской границе, призывает стороны к сдержанности

Казахстан обеспокоен вооруженным столкновением, произошедшим на азербайджано-армянской границе, призывает стороны отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.

"Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы", - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в понедельник.

"Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что на фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

"Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА", - отметили в МИД.