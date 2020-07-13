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Транспорт и связь 13.07.2020 23:54

Volkswagen отзовет 1,6 тыс. автомобилей в Китае, BMW - 356 машин

Volkswagen отзовет 1,637 тыс. автомобилей с китайского рынка из-за опасений по поводу утечки масла и возможности возгорания, говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Кампания начнется 17 августа, она затронет импортные седаны Bentley Bentayga V8, произведенные в период с 22 мая 2018 года по 27 февраля 2020 года.

Дилерские центры VW бесплатно заменят неисправные детали, а в автомобилях, выпущенных до 27 ноября 2018 года, также будет обновлено программное обеспечение управления двигателем.

Кроме того, BMW China Automotive Trading Ltd. отзовет 356 импортированных в страну машин и бесплатно заменит неисправленные рулевые тяги.

В заявлении управления говорится, что это коснется седанов моделей X3 M, X4 M и Z4, произведенных в период с 11 декабря 2018 года по 14 мая 2019 года. Кампания стартует 24 июля.

Тяги рулевого управления на этих транспортных средствах могут сломаться, если вибрационная нагрузка будет слишком большой (например, в случае особенно плохого состояния дороги), что повышает риск аварий.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]