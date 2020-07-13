Медь подорожала выше $2,98 за фунт впервые с апреля 2019 года

Медь продолжает дорожать и на торгах понедельника ее цена впервые с апреля 2019 года превысила отметку $2,98 за фунт, сообщает Trading Economics.
Шахтеры на медном руднике Zaldivar компании Antofagasta в Чили пригрозили забастовкой после того, как не смогли договориться с работодателем об оплате труда. По словам рабочих, компания пытается исключить из трудовых контрактов существующие льготы.
Ранее котировки контрактов на медь повышались из-за перебоев в работе крупнейших производителей металла в Чили и Перу на фоне мер, предпринимаемых для ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Китай, крупнейший потребитель меди в мире, демонстрирует стабильный спрос на металл, отмечают аналитики.
Чилийская госкомиссия по меди Cochilco прогнозирует сокращение производства в стране в текущем году на 200-240 тыс. тонн в том случае, если заболеваемость COVID-19 начнет снижаться и карантинные ограничения будут сняты в соответствии с ожиданиями. Производство меди в Чили в 2019 году составило 5,8 млн тонн.
Котировки сентябрьских фьючерсов на медь на NYMEX к 16:25 МСК выросли на 2,3% - до $2,9635 за фунт.
Конфликт Азербайджана и Армении подтверждает необходимость мониторинга ОБСЕ - ЕС
Минобороны Азербайджана обвиняет армянских военных в обстреле из гаубицы приграничного села
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о минометном обстреле армянского села на границе
Мировые расходы на ИТ упадут на 7,3% в 2020 году - Gartner
В Азербайджане задержали экс-министра обороны за действия против государства и распространение дезинформации о ситуации на границе с Арменией
Миссия ВОЗ в Китае намерена установить, животного ли происхождения коронавирус
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Президент Швейцарии собирается в Донбасс, сообщает офис Зеленского
Путин и Рахмон обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня - Кремль
В мире все больше людей страдают от голода, в 2020 ситуация ухудшится - ООН
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог