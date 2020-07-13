Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.07.2020 19:53

В мире все больше людей страдают от голода, в 2020 ситуация ухудшится - ООН

Около 700 млн человек на Земле столкнулись с проблемой голода в 2019 году, этот показатель увеличился почти на 60 млн за последние пять лет, говорится в опубликованном в понедельник докладе нескольких структур, занимающихся при ООН этой проблематикой.

"Последнее исследование "Состояния продовольственной безопасности и питания в мире" показывает, что почти 690 млн человек столкнулись с голодом в 2019 году, что на 10 млн больше, чем в 2018 году". - говорится в пресс-релизе к докладу.

В нем отмечается, что наибольшее число случаев, связанных с нехваткой еды, зафиксировано в Азии, тогда как в Африке голод "распространяется быстрее всего" в мире.

Так, по данным ООН, в Азии насчитывается 381 млн страдающих от голода, в Африке - 250 млн, в Латинской Америке и Карибском регионе - 48 млн.

Согласно исследованию, ситуация в 2020 году, как ожидается, ухудшится из-за пандемии коронавируса.

"Поскольку прогресс в борьбе с проблемой голода забуксовал, пандемия COVID-19 усиливает случаи незащищенности и несоответствия глобальных продовольственных систем, под которыми понимаются вся деятельность и процессы, влияющие на производство, распределение и потребления продовольствия", - говорится в докладе.

По оценкам ООН, к концу 2020 года "из-за экономической рецессии, вызванной COVID-19, 132 млн человек могут столкнуться в проблемой голода".

ООН ежегодно публикует доклад о ситуации с голодом в мире. Оно готовится совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Международным фондом сельскохозяйственного развития, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой и Всемирной организацией здравоохранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГОЛОД, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН В ООН заявляют, что более 1,2 млн человек в Южном Судане находятся на грани голода Генсек ООН прибыл в Сомали для обсуждения проблемы голода Число голодающих в мире снизилось до 795 млн - ООН Голод в Сомали грозит более миллиону человек - ООН Не менее 1 млн сирийских беженцев голодают - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]