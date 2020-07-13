Конфликт Азербайджана и Армении подтверждает необходимость мониторинга ОБСЕ - ЕС

В ЕС встревожены серьезным вооруженным инцидентом на границе Азербайджана и Армении и настаивают на мониторинге ОБСЕ.

"Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе выражается сожаление, что инцидент привел к гибели людей.

"ЕС призывает обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации", - сказано в коммюнике.

В Евросоюзе указывают на то, что "обе стороны должны использовать свой механизм прямого общения, установленный формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ".

ЕС призвал обе стороны "неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, существенно возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готовить свое население к миру".