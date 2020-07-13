МГ ОБСЕ призывает Ереван и Баку использовать прямые каналы связи для деэскалации напряженности на границе

Сопредеседатели Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) призвали Азербайджан и Армению принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации напряженности на границе двух стран.

"По сообщениям министерств обороны Азербайджана и Армении 12-13 июля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе, что привело к жертвам. По сообщениям, сторонами использовалась артиллерия различного калибра. Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Сопредседатели Минской группы осуждают недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними", - говорится в заявлении сопредседателей.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик поддерживают прямые контакты с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента.

"Сопредседатели МГ также призывают стороны возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Н.Аббасова