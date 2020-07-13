Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $43,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник колеблются между ростом и снижением на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ обсудят вопрос о возможном ослаблении ограничений на добычу, а также признаках улучшения мирового спроса по мере возобновления работы предприятий, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 в понедельник составляет $43,19 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,06 (0,15%) - до $40,49 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), где будет обсуждаться ситуация на рынке и исполнение условий сделки ее участниками, состоится 15 июля, днем ранее пройдет заседание технического комитета.

"Июль может оказаться неустойчивым месяцем для нефти", поскольку "наблюдающийся в последнее время рост числа заражений коронавирусом в США и других странах вновь выдвинул на передний план риски для спроса", отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

По словам эксперта, возможное "смягчение в следующем месяце ограничений ОПЕК+ на добычу нефти после их продления на месяц и потенциальный рост добычи в США могут усилить давление со стороны предложения".