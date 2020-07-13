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Внешняя политика 13.07.2020 20:51

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

"Мамедъяров проинформировал турецкого коллегу о военной провокации Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы. Глава МИД Азербайджана возложил на Армению всю ответственность за растущую напряженность в регионе. По его словам, в основе этих действий лежит оккупационная политика, проводимая Арменией", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров выразил признательность Чавушоглу за поддержку Турцией справедливой позиции Азербайджана и реакцию на последнюю провокацию Армении.

Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном и Анкара поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права, резолюций Совбеза ООН, Хельсинского заключительного акта.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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