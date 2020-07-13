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Карабахский конфликт 13.07.2020 21:15

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении свыше 20 армянских военных в результате карательных мер

Подразделения Азербайджанской Армии в понедельник уничтожили точечным огнем более 20 армянских военнослужащих, а также ряд военных объектов и военную технику противника, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В результате жестких карательных мер, принимаемых против врага, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20-ти военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений", -говорится в информации.

Оборонное ведомство Азербайджана подчеркивает, что армянская сторона "продолжает обманывать армянскую общественность, скрывая свои потери".

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

https://youtu.be/EqY2M9qalHg

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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