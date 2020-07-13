Более 10 человек погибли, свыше 60 получили ранение при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 63 получили ранения при нападении бойцов радикального движения "Талибан" на здание спецслужбы в Афганистане, сообщают местные и западные СМИ.

Ранее поступали данные о примерно 40 получивших ранения людях.

Нападавшие установили взрывчатое вещество в автомобиль, припаркованный неподалеку от офиса Национального директората безопасности в городе Айбак в провинции Саманган в Афганистане.

Очевидцы рассказали, что взрыв был очень мощный, выбил все стекла в зданиях, которые располагались поблизости. Многие люди получили ранения осколками стекла.

Сотрудники службы безопасности ликвидировали трех вооруженных мужчин на месте атаки. По данным Tolo news, талибы взяли на себя ответственность за нападение.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, назвав ее терактом, и призвал талибов отказаться от насилия, учитывая то, что стороны стремятся начать межафганский диалог.