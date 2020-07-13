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Дальнее зарубежье 13.07.2020 22:00

Иностранцам по прибытии нужно предоставить справку об отсутствии Сovid-19 или пройти тест в РФ - Роспотребнадзор

Приезжающие в Россию иностранцы должны представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в России через три дня после прилета, следует из постановления главы Роспотребнадзора, главного государственного врача РФ Анны Поповой.

Документ опубликован на официальном портале нормативных актов в понедельник.

Согласно документу, иностранцы могут предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии. Если результатов нет, иностранному гражданину в течение трех дней нужно будет платно сдать тест ПЦР в России.

Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы - за рубежом, либо сдать тест в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

МИД, Росавиации и Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест.

Кроме того, работодателям в России, в соответствии с постановлением, необходимо информировать своих сотрудников о необходимости пройти ПЦР-тестирование после возвращения в Россию (в течение трех дней). Нанимать иностранцев на работу можно будет также только при предоставлении справки об отсутствии коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правила 14-дневного карантина для прилетающих в Россию изменятся: уходить на самоизоляцию должны будут только те пассажиры, у которых не будет результатов теста на коронавирус. Сдать его можно будет как за рубежом, так и в России.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СПРАВКА, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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