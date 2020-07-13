Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 13.07.2020 23:01

Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к заключению соглашения с ЕС о поставке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По словам президента французской Sanofi Оливье Божийо, "в ближайшие дни или недели" может быть завершено согласование всех аспектов, связанных с этим соглашением.

Он добавил, что компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины.

"Наша цель - это работать вместе с другими странами с тем, чтобы эта вакцина была отправлена всем одновременно", - указал глава компании.

Компания Sanofi в настоящее время разрабатывает две вакцины, основанные на двух разных технологиях. Клинические вакцин вакцины, о которой ведут переговоры с ЕС, должны состояться в сентябре. Ожидается, что она станет доступна в начале 2021 года. В компании заявляют, что буду производить до миллиарда доз в год.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка примерно 150 вакцин от коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОМПАНИЯ, ВАКЦИНА


Похожие новости


Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19 Крупнейший в мире изготовитель систем охлаждения открыл филиал в Азербайджане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]