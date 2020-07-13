Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к заключению соглашения с ЕС о поставке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
По словам президента французской Sanofi Оливье Божийо, "в ближайшие дни или недели" может быть завершено согласование всех аспектов, связанных с этим соглашением.
Он добавил, что компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины.
"Наша цель - это работать вместе с другими странами с тем, чтобы эта вакцина была отправлена всем одновременно", - указал глава компании.
Компания Sanofi в настоящее время разрабатывает две вакцины, основанные на двух разных технологиях. Клинические вакцин вакцины, о которой ведут переговоры с ЕС, должны состояться в сентябре. Ожидается, что она станет доступна в начале 2021 года. В компании заявляют, что буду производить до миллиарда доз в год.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка примерно 150 вакцин от коронавируса.
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