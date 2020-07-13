Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.07.2020 23:22

Нигерия пообещала довести исполнение сделки ОПЕК+ до 100% и компенсировать "недосдачу"

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман провел разговор со своим коллегой из Нигерии Тимипре Силвой по исполнению сделки ОПЕК+.

Как сообщает государственное агентство Саудовской Аравии SPA, Силва подтвердил, что Нигерия еще не полностью исполняет соглашение и пообещал довести выполнение до 100% (сроки в сообщении не уточняются), а также компенсирует в течение июля-сентября объемы, которые не были сокращены в течение мая-июня.

По условиям сделки Нигерия должна была снизить добычу нефти с 1,829 млн б/с на 417 тыс. б/с, однако в мае выполнила соглашение лишь на 52%.

Еще несколько стран не исполнили соглашение полностью.

Во вторник технический комитет ОПЕК+ рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИГЕРИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в следующие три месяца Фактический рост добычи нефти ОПЕК будет на уровне 700 тыс. б/с Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах ОПЕК может провести экстренное заседание в марте в условиях падения цен на нефть

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]