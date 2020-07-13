Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман провел разговор со своим коллегой из Нигерии Тимипре Силвой по исполнению сделки ОПЕК+.

Как сообщает государственное агентство Саудовской Аравии SPA, Силва подтвердил, что Нигерия еще не полностью исполняет соглашение и пообещал довести выполнение до 100% (сроки в сообщении не уточняются), а также компенсирует в течение июля-сентября объемы, которые не были сокращены в течение мая-июня.

По условиям сделки Нигерия должна была снизить добычу нефти с 1,829 млн б/с на 417 тыс. б/с, однако в мае выполнила соглашение лишь на 52%.

Еще несколько стран не исполнили соглашение полностью.

Во вторник технический комитет ОПЕК+ рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне.