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ТЭК 13.07.2020 23:05

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Взрыв произошел в понедельник на объекте, связанном с производством СПГ, на северо-востоке Ирана, сообщают арабские СМИ.

Взрыв прогремел на территории промзоны в провинции Хоросан.

Отмечается, что сначала загорелся резервуар для газового конденсата, затем прогремел взрыв. Повреждено несколько зданий. Данных о пострадавших или жертвах пока не поступало.

С конца июня в Иране произошла серия взрывов и пожаров на разных объектах, в том числе военных и промышленных.

В частности, на прошлой неделе сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, который The New York Times приписала диверсии со стороны Израиля. 26 июня взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Парчине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ВЗРЫВ, ПРОМЗОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]