Армения является источником опасности для крупных геостратегических проектов в регионе - Мамедъяров

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили обострение напряженности на азербайджано-армянской границе.
«Мамедъяров проинформировал Борреля о провокации Армении на границе с Азербайджаном. Глава МИД подчеркнул, что данный акт агрессии со стороны Армении ставит под серьезное сомнение урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По его словам именно Армения является основным источником опасности для безопасности и мира в регионе, в том числе существует вероятность опасности для крупных геостратегических проектов в регионе», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Боррель, в свою очередь, заявил, что является сторонником принятия неотложных мер для предотвращения напряженности в регионе, поддерживает посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
А.Азизов
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