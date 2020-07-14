Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.07.2020 10:39

Президент Бразилии намерен вернуться к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вернется к работе, если новый тест, который он намерен сдать во вторник, покажет отрицательный результат.

"Я чувствую себя хорошо. На завтра назначен новый тест, не знаю, будет ли он положительным. Но если все будет хорошо, мы вернемся к работе. В противном случае мы подождем несколько дней", - заявил Болсонару в интервью CNN Brasil.

Президент Бразилии отметил, что у него нет ни одышки, ни потери вкуса.

На минувшей неделе бразильские СМИ сообщили, что у Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

Вместе с тем, Болсонару до этого был известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 1 млн. 884 тыс.967 случаев заболевания новым типом коронавируса, скончались 72 тыс. 833 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, БОЛСОНАРУ, КОРОНАВИРУС, ПЛАНЫ


Похожие новости


Заразившийся коронавирусом Болсонару принимает гидроксихлорохин и чувствует себя хорошо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]