Президент Бразилии намерен вернуться к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вернется к работе, если новый тест, который он намерен сдать во вторник, покажет отрицательный результат.

"Я чувствую себя хорошо. На завтра назначен новый тест, не знаю, будет ли он положительным. Но если все будет хорошо, мы вернемся к работе. В противном случае мы подождем несколько дней", - заявил Болсонару в интервью CNN Brasil.

Президент Бразилии отметил, что у него нет ни одышки, ни потери вкуса.

На минувшей неделе бразильские СМИ сообщили, что у Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

Вместе с тем, Болсонару до этого был известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 1 млн. 884 тыс.967 случаев заболевания новым типом коронавируса, скончались 72 тыс. 833 человека.