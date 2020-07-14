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Финансы 14.07.2020 11:01

В январе-июне 2020 года торговля КНР с США сократилась на 9,7% - китайская таможня

В первом полугодии текущего года, по опубликованным во вторник данным китайской таможенной статистики, китайско-американская торговля снизилась в годовом исчислении на 9,7%, достигнув $233,9 млрд.

При этом китайский экспорт в Соединенные Штаты упал на 11,1% до $177,5 млрд, импорт из США сократился на 4,8%, составив $56,44.

В июне торговый оборот между двумя странами вышел на рубеж $50,2 млрд, экспорт Китая исчислялся в $39,8 млрд, импорт - в $10,4 млрд.

В 2019 году внешняя торговля Китая и США достигла $541,22 млрд, в 2018 году, сократившись по сравнению с 2018 годом более чем на 14%.

В целом за полугодие внешнеторговый оборот КНР достиг 14 трлн 240 млрд юаней ($2,034 трлн), сократившись по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года на 3,2%.

При этом экспорт вышел на уровень 7,71 трлн юаней ($1,1 трлн), снижение в годовом исчислении - 3%, импорт составил 6,53 трлн юаней ($933 млрд), сократившись на 3,3%.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]