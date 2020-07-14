Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 93,7 тыс

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 999 и на утро вторника достигло 93 тыс. 760, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 3 тыс. 484 человека и достигло 54 тыс. 214 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 664 человек (+26 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 856 и на утро вторника достигло 61 тыс. 755. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 845 активных заражений COVID-19 и еще 1011 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 35 тыс. 911 человек (+1721 человек за сутки).

Со своей стороны министр здравоохранения республики Алексей Цой сообщил на брифинге, что число жертв коронавируса в стране увеличилось на 21 и достигло 396 человек.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны.

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 421 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 538, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге во вторник.

По ее словам, за прошедшие сутки зафиксировано два летальных исхода от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 149 человек.

От внебольничной пневмонии за сутки скончались 45 человек, из них 22 в Бишкеке. Всего с марта от пневмонии скончались 497 человек.

По ее словам, из стационаров выписаны 109 человек. Кроме того, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, выздоровели 1 тыс. 426 человек. На лечении остается 652 человека, из них 21 в реанимации. Общее число выздоровевших от коронавируса составляет 4 тыс. 995 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 679 человек, это новый рекорд с начала пандемии в стране. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике увеличилось до 13 тыс. 872, сообщил во вторник узбекский Минздрав.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три человека, общее число летальных исходов достигло 64 человек.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 178 и достигло 8030 человек. На карантине в стране находятся более 75 тыс. человек. У 53 больных состояние оценивается как тяжелое, у семерых - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 595, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

О новых летальных случаях с коронавирусом в стране не сообщалось, общее число жертв COVID-19 в Таджикистане с начала пандемии, по данным министерства, составляет 55 человека.

Число излечившихся достигло 5 тыс. 278 человек (+50 человека за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.