Число пострадавших при тушении пожара на десантном корабле ВМС США достигло почти 60 человек

По меньшей мере, уже 59 человек пострадали в ходе тушения продолжающегося с воскресенья пожара на американском универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния), сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США.
"59 человек, в том числе 36 моряков и 23 гражданских лица получили незначительные травмы в результате теплового удара и отравление дымом. В настоящее время никто из них не находится в госпитале", - говорится в сообщении командования.
На 255-метровом корабле продолжается операция по тушению мощного пожара. Несмотря на предпринимаемые усилия погасить его пока не удается. В операции пожаротушения помимо пожарных судов, задействовано три вертолета.
Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (18:30 мск). Причина возгорания пока неизвестна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты.
Ситуация осложняется наличием более 3,5 тыс. тонн топлива на борту корабля, которое находится двумя палубами ниже, сказал накануне контр-адмирал Филип Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит USS Bonhomme Richard. По его словам, пожарные команды делают все, чтобы огонь не распространился туда.
В результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта.
Кроме того, в ходе операции по тушению пожара произошла осадка и крен корабля в связи с поступлением большого количества воды. Спасательные команды ведут ее откачку.
"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", - сказал контр-адмирал Собек.
Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил, что пожар на корабле может продолжаться несколько дней, "когда дойдет до его ватерлинии".
Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находится на военно-морской базе в Сан-Диего для планового технического обслуживания. На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.
На момент возникновения пожара на борту корабля находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.
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