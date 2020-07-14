Азеришыг отбирает подрядчиков электрических работ для водоснабжения агропарков на северо-западе Азербайджана

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков для организации водоснабжения агропарков, которые будут созданы в Шекинском и Огузском районах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Объем работ включает организацию водоснабжения агропарков в каждом из двух районов и энергоснабжения агропарка в Шекинском районе.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия в каждом лоте - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 31 августа 2020 года. Тендерная процедура состоится 1 сентября в 16:00.

Телефон для справок: (+99412) 440-39-93 (внут. 23-71). Контактное лицо: Намик Хейбатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова