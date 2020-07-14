Движение пассажирских поездов в Туркменистане приостанавливается с 14 июля из-за угрозы коронавируса

Движение пассажирских поездов в Туркменистане из регионов в Ашхабад прекращается с 14 июля до 23 июля из-за угрозы коронавируса COVID-19, сообщает информационный портал Arzuw NEWS со ссылкой на представителей железнодорожной инспекции города Мары.

Пассажиры, которым нужно выехать из Ашхабада в регионы, смогут воспользоваться железнодорожными услугами до 17 июля, говорится в сообщении.

Агентство Turkmendemiryollary ("Туркменские железные дороги") приняло решение приостановить движение поездов сроком до 23 июля в качестве одной из мер государственного плана оперативных мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний в стране, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Туркменистане усиливаются профилактические меры по нераспространению коронавируса COVID-19 после заявления туркменских властей о том, что коронавирусная инфекция могла проникнуть в страну с воздушными массами из Аральского региона.

Ожидается, что 15 июля эксперты ВОЗ, находящиеся с 10-ти дневной миссией в Туркменистане, обнародуют свои оценки и рекомендации для защиты здоровья туркменского народа от COVID-19.

Согласно сообщению Arzuw NEWS, предварительные результаты миссии экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ по COVID-19 в Туркменистане будут озвучены на брифинге в МИД страны 15 июля в 17:00 часов местного времени (15:00 мск), который будет транслироваться онлайн для зарубежных СМИ.

В брифинге в среду примут участие представители Минздрава Туркменистана и глава миссии ВОЗ по COVID-19 в Туркменистане доктор Кэтрин Смолвуд.