ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские приграничные села – Минобороны Азербайджана

ВС Армении подвергли обстрелу из артиллерийских установок азербайджанское приграничное село Дондар Гушчу в Товузском районе, сообщил агентству “Интерфакс-Азербайджан” глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

«Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок село Дондар Гушчу Товузского района», - сказал Дяргахлы.

По его словам, к счастью, потерь среди гражданского населения нет.

Ранее Дяргахлы заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что армянские военные во вторник утром обстреляли села Агдам и Алибейли Товузского района на армяно-азербайджанской границе, жертв среди местных жителей нет.

Х.Насирзаде