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Оборона 14.07.2020 10:50

ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские приграничные села – Минобороны Азербайджана

ВС Армении подвергли обстрелу из артиллерийских установок азербайджанское приграничное село Дондар Гушчу в Товузском районе, сообщил агентству “Интерфакс-Азербайджан” глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

«Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок село Дондар Гушчу Товузского района», - сказал Дяргахлы.

По его словам, к счастью, потерь среди гражданского населения нет.

Ранее Дяргахлы заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что армянские военные во вторник утром обстреляли села Агдам и Алибейли Товузского района на армяно-азербайджанской границе, жертв среди местных жителей нет.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]