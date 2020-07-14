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Дальнее зарубежье 14.07.2020 12:29

В США возобновляют исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня

Верховный суд США в ночь на вторник одобрил возможность исполнения смертных приговоров за преступления федерального уровня, сообщает агентство Associated Press.

"Мы отменяем предварительный запрет окружного суда, исполнение смертных приговоров может продолжаться как и запланировано", - постановили судьи Верховного суда.

Ранее окружной судья Таня Чуткан приостановила решение о возобновлении исполнения смертных приговоров, подвергнув сомнению гуманность использования состава смертельной инъекции, которую вводят приговоренным.

Смертные приговоры за преступления федерального уровня не исполнялись в США на протяжении последних 17 лет. На данный момент в США запланированы четыре казни за такие преступления.

Между тем, законодательством многих штатов США предусмотрено применение смертной казни за преступления уровня штата.

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Тэги: США, ПРИГОВОРЫ, ИСПОЛНЕНИЕ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]