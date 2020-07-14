Zoltav сына Абрамовича получит от акционера $9 млн на пополнение оборотных средств

Нефтекомпания сына Романа Абрамовича Аркадия Абрамовича - ZoltavResourses, ведущая добычу углеводородов в России, заключила кредитное соглашение с ARA Capital Holdings Limited (владеет Zoltav через ARA Capital Limited Аркадия Абрамовича), о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $9 млн.

Как говорится в сообщении Zoltav, из них $7 млн выдаются под залог акций дочерней кипрской Royal Atlantic Energy Limited, остальные $2 млн - без обеспечения.

Заем в настоящее время подлежит погашению до 15 августа 2020 года при условии, если он не будет продлен или не конвертирован в капитал по взаимному согласию сторон.

Кредит является беспроцентным. В случае несвоевременного погашения кредита будет действовать ставка в размере 15% годовых.

Средства кредита будут направлены на пополнение оборотного капитала Zoltav, а также для поддержки оперативной деятельности компании, включая программу разработки буровых работ на участке Западный Бортовой, а также технико-экономическое обоснование и связанные инженерные и проектные работы на участке Восточный Бортовой.

Как было объявлено в конце июня, руководство компании провело предварительные обсуждения с рядом потенциальных инвесторов о проектном финансировании разработки участка Восточный Бортовой. В случае, если Zoltav договорится с партнерами о финансировании по этому проекту в ближайшее время, предполагается реструктуризация данного кредита.

"Мы рады, что получили финансовую поддержку крупного акционера. Такое финансирование необходимо как для продвижения технико-экономического обоснования на Восточной Бортовой, так и до того момента, пока совет директоров сможет обеспечить финансирование проекта и принять окончательное инвестиционное решение, а также для поддержки разработки буровой программы на Западном Бортовом участке, которая необходима для поддержания добычи", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Леа Верни.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входит Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок.

Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.

По последним данным, Аркадий Абрамович владеет компанией через ARA Capital Limited (39,62%), бывшему акционеру "Сибуглемета" Валентину Бухтоярову через Bandbear Limited принадлежит также 39,62%. Еще по 4,48% владеют Drentru Services Limited и ARA Capital Holdings Limited (материнская компания ARA Capital Limited).