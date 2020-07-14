Zoltav сына Абрамовича получит от акционера $9 млн на пополнение оборотных средств

Нефтекомпания сына Романа Абрамовича Аркадия Абрамовича - ZoltavResourses, ведущая добычу углеводородов в России, заключила кредитное соглашение с ARA Capital Holdings Limited (владеет Zoltav через ARA Capital Limited Аркадия Абрамовича), о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $9 млн.
Как говорится в сообщении Zoltav, из них $7 млн выдаются под залог акций дочерней кипрской Royal Atlantic Energy Limited, остальные $2 млн - без обеспечения.
Заем в настоящее время подлежит погашению до 15 августа 2020 года при условии, если он не будет продлен или не конвертирован в капитал по взаимному согласию сторон.
Кредит является беспроцентным. В случае несвоевременного погашения кредита будет действовать ставка в размере 15% годовых.
Средства кредита будут направлены на пополнение оборотного капитала Zoltav, а также для поддержки оперативной деятельности компании, включая программу разработки буровых работ на участке Западный Бортовой, а также технико-экономическое обоснование и связанные инженерные и проектные работы на участке Восточный Бортовой.
Как было объявлено в конце июня, руководство компании провело предварительные обсуждения с рядом потенциальных инвесторов о проектном финансировании разработки участка Восточный Бортовой. В случае, если Zoltav договорится с партнерами о финансировании по этому проекту в ближайшее время, предполагается реструктуризация данного кредита.
"Мы рады, что получили финансовую поддержку крупного акционера. Такое финансирование необходимо как для продвижения технико-экономического обоснования на Восточной Бортовой, так и до того момента, пока совет директоров сможет обеспечить финансирование проекта и принять окончательное инвестиционное решение, а также для поддержки разработки буровой программы на Западном Бортовом участке, которая необходима для поддержания добычи", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Леа Верни.
Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входит Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок.
Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.
По последним данным, Аркадий Абрамович владеет компанией через ARA Capital Limited (39,62%), бывшему акционеру "Сибуглемета" Валентину Бухтоярову через Bandbear Limited принадлежит также 39,62%. Еще по 4,48% владеют Drentru Services Limited и ARA Capital Holdings Limited (материнская компания ARA Capital Limited).
Мирное население приграничных азербайджанских сел не пострадало в результате обстрелов со стороны ВС Армении – МИД Азербайджана
Армения стремится создать еще один очаг напряженности в регионе – помощник президента Азербайджана
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские приграничные села – Минобороны Азербайджана
Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн - университет Хопкинса
Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
В США возобновляют исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня
Число пострадавших при тушении пожара на десантном корабле ВМС США достигло почти 60 человек
Боррель: СВПД - историческое достижение, способствующее всеобщей безопасности
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог