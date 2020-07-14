В Армении за сутки 339 новых заражений COVID-19, скончались девять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 339 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 32 тыс. 490, сообщает во вторник единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 765 человек. "Из них 581 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 184 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в Армении проведено 1115 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 20 тыс. 729 человек (+864 за сутки).
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