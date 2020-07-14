Скончался заместитель министра обороны Казахстана Курманбаев

В Казахстане во вторник на 50-м году жизни скончался заместитель министра обороны республики генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Причина смерти Курманбаева в информации Минобороны не уточняется.

49-летний генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны республики в апреле 2019 года, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

В разные годы занимал руководящие должности в министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана. Награжден орденами "Айбын" ("Доблесть") II степени, "Данк" ("Слава") II степени.

Курманбаев внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции, говорится в сообщении.