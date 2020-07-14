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СНГ 14.07.2020 11:18

Скончался заместитель министра обороны Казахстана Курманбаев

В Казахстане во вторник на 50-м году жизни скончался заместитель министра обороны республики генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Причина смерти Курманбаева в информации Минобороны не уточняется.

49-летний генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны республики в апреле 2019 года, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

В разные годы занимал руководящие должности в министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана. Награжден орденами "Айбын" ("Доблесть") II степени, "Данк" ("Слава") II степени.

Курманбаев внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции, говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНОБОРОНЫ, ЗАММИНИСТРА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]