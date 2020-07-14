Боррель: СВПД - историческое достижение, способствующее всеобщей безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с пятой годовщиной Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подчеркнул важность выполнения этого соглашения всеми сторонами.

"СВПД остается единственным инструментом, обеспечивающим международное сообщество необходимыми гарантиями в отношении ядерной программы Ирана. Он состоит из связанных с ядерной областью обязательств, которые Иран должен выполнять в обмен на отмену санкций международным сообществом с целью нормализации торгово-экономических отношений с Ираном", - говорится в заявлении Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Полное осуществление СВПД всеми сторонами остается решающим", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Глава дипломатии ЕС обратил внимание на то, что ядерное соглашение с Тегераном "также предусматривает беспрецедентный контроль и проверку со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)".

"Это историческое многостороннее достижение глобального нераспространения ядерного оружия, которое способствует региональной и глобальной безопасности", - сказано в документе.

По мнению Борреля, сохранение соглашения, заключенного 14 июля 2015 года и впоследствии единогласно одобренного Советом Безопасности ООН (резолюция 2231), сегодня важно, как никогда.

Глава европейской дипломатии выразил сожаление, что в мае 2018 года США решили выйти из СВПД и с тех пор не участвовали ни в каких встречах или мероприятиях.

Он отметил, что остальные участники СВПД продолжают коллективно работать над тем, чтобы "в рамках соглашения решать существующие проблемы, связанные с реализацией ядерных планов, а также с более широкими последствиями выхода Соединенных Штатов из СВПД и повторного введения ими санкций".

"Как координатор совместной комиссии СВПД, я полон решимости сделать все возможное вместе с остальными участниками СВПД и международным сообществом, чтобы сохранить соглашение", - заверил высокий представитель ЕС по иностранным делам.