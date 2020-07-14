6,25 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 175 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,25 тыс. случаев, умерли за сутки 175 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6248 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1531 (24,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции, 11 614 умерших и 512 825 выписанных (8 804 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 508.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 613 новых случаев COVID-19 за сутки, 37 смертей и 1012 выздоровевших.