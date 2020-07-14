Армения стремится создать еще один очаг напряженности в регионе – помощник президента Азербайджана

Армения своей провокацией на границе с Азербайджаном стремится создать еще один очаг напряженности в регионе, считает помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Безнаказанность привела к тому, что Армения совершила очередную военную авантюру и провокацию. Армения стремится создать новый очаг напряженности на границе с Азербайджаном», - сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Гаджиев сказал, что боестолкновения на границе Азербайджана и Армении 12-13 июля, в результате которых погибли 4 азербайджанских офицера и солдата, являются «актом агрессии с применением силы и целенаправленной военной провокацией армянских вооруженных сил».

«Это была преднамеренная провокация со стороны Армении, и правительство Армении несет за нее прямую ответственность», - подчеркнул Гаджиев.

Помощник президента также подверг критике деятельность Минской группы ОБСЕ. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны не только заниматься обменом информацией между сторонами. Мы ожидаем от них реализацию фундаментальных принципов переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - добавил Гаджиев.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Х.Насирзаде