Мирное население приграничных азербайджанских сел не пострадало в результате обстрелов со стороны ВС Армении – МИД Азербайджана

ВС Армении продолжают обстреливать приграничные азербайджанские села в Товузском районе, к счастью жертв среди мирного населения нет, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.
«ВС Армении нацелились на гражданское население сел Товузского районе на границе Азербайджана и Армении. Это является свидетельством оккупантской и террористической сущности Армении», - сказал Абдуллаева.
По ее словам, согласно имеющейся у нее информации, жертв и пострадавших среди мирного населения приграничных сел нет.
При этом она подчеркнула, что нанесен ущерб некоторым жилым домам в селах в результате армянских обстрелов.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы трех азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
А.Азизов
Нацбанк и правительство Казахстана до конца июля подготовят пакет мер поддержки экономики
Zoltav сына Абрамовича получит от акционера $9 млн на пополнение оборотных средств
Движение пассажирских поездов в Туркменистане приостанавливается с 14 июля из-за угрозы коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн - университет Хопкинса
Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
В США возобновляют исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня
Число пострадавших при тушении пожара на десантном корабле ВМС США достигло почти 60 человек
Боррель: СВПД - историческое достижение, способствующее всеобщей безопасности
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог