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Карабахский конфликт 14.07.2020 12:43

Мирное население приграничных азербайджанских сел не пострадало в результате обстрелов со стороны ВС Армении – МИД Азербайджана

ВС Армении продолжают обстреливать приграничные азербайджанские села в Товузском районе, к счастью жертв среди мирного населения нет, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

«ВС Армении нацелились на гражданское население сел Товузского районе на границе Азербайджана и Армении. Это является свидетельством оккупантской и террористической сущности Армении», - сказал Абдуллаева.

По ее словам, согласно имеющейся у нее информации, жертв и пострадавших среди мирного населения приграничных сел нет.

При этом она подчеркнула, что нанесен ущерб некоторым жилым домам в селах в результате армянских обстрелов.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы трех азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

А.Азизов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]