Россия и Белоруссия подпишут документы по АЭС и нефтянке

По итогам российско-белорусских переговоров будут подписаны документы о строительстве белорусской АЭС по российскому дизайну и сотрудничестве в нефтяной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В ходе вашего визита будут надписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Он выразил надежду, что документы будут подписаны, а переговоры буду успешными и конструктивными.