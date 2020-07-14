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ТЭК 14.07.2020 16:31

Россия и Белоруссия подпишут документы по АЭС и нефтянке

По итогам российско-белорусских переговоров будут подписаны документы о строительстве белорусской АЭС по российскому дизайну и сотрудничестве в нефтяной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В ходе вашего визита будут надписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Он выразил надежду, что документы будут подписаны, а переговоры буду успешными и конструктивными.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]