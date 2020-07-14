В Москве удовлетворены заявлениями Турции о том, что доступ в Святую Софию останется открытым - Песков

В Москве с удовлетворением восприняли заявления турецкой стороны о том, что доступ в Собор святой Софии после возвращения ей статуса мечети будет оставаться открытым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение", - сказал Песков журналистам во вторник.
Он подчеркнул, что общественный резонанс среди православных в России был очень эмоциональным в связи с тем, что собор святой Софии "имеет сакральное значение для всех православных".
"Вместе с тем в официальном плане мы повторяли, это внутреннее дело Турецкой республики, мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для всех, кто приезжает в Турцию", - добавил пресс-секретарь президента.
В МККК обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе
Баку ждет от Москвы большей активности для урегулирования в Карабахе - помощник президента Азербайджана
ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник, артиллерийскую установку и его боевой состав
Азербайджан в I полугодии обеспечил около 18% импорта в Грузию бензина и дизтоплива
ОПЕК в июне исполнил сделку ОПЕК+ на 93% без учета допсокращений СаудАравии, Кувейта, ОАЭ, "двоечники" должны 1,3 млн б/с в будущем
Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела армянских военных
Турпоток в Азербайджан в I полугодии сократился в 2,4 раза из-за COVID-19
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог