В Москве удовлетворены заявлениями Турции о том, что доступ в Святую Софию останется открытым - Песков

В Москве с удовлетворением восприняли заявления турецкой стороны о том, что доступ в Собор святой Софии после возвращения ей статуса мечети будет оставаться открытым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что общественный резонанс среди православных в России был очень эмоциональным в связи с тем, что собор святой Софии "имеет сакральное значение для всех православных".

"Вместе с тем в официальном плане мы повторяли, это внутреннее дело Турецкой республики, мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для всех, кто приезжает в Турцию", - добавил пресс-секретарь президента.