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Регион 14.07.2020 16:46

В Москве удовлетворены заявлениями Турции о том, что доступ в Святую Софию останется открытым - Песков

В Москве с удовлетворением восприняли заявления турецкой стороны о том, что доступ в Собор святой Софии после возвращения ей статуса мечети будет оставаться открытым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что общественный резонанс среди православных в России был очень эмоциональным в связи с тем, что собор святой Софии "имеет сакральное значение для всех православных".

"Вместе с тем в официальном плане мы повторяли, это внутреннее дело Турецкой республики, мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для всех, кто приезжает в Турцию", - добавил пресс-секретарь президента.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОФИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]