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СНГ 14.07.2020 17:01

Штаб Бабарико намерен обжаловать в суде отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Юрист избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Максим Знак заявил о намерении оспорить решение Центризбиркома Белоруссии об отказе в регистрации кандидатом в президенты.

"Мы хотя бы в суде поймём, что произошло, потому что то, что мы услышали со слов (главы ЦИК - ИФ), выглядит странно", - сказал Знак журналистам во вторник.

Кроме того, руководитель штаба Бабарико Мария Колесникова заявила, что белорусская власть "слаба и напугана", раз не допустила его к регистрации. "Власть настолько слаба и настолько испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича (Бабарико - ИФ) к регистрации", - заявила Колесникова.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

Причиной отказа в регистрации Бабарико председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также то, что претендент в кандидаты использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства ЦИК счел участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские Газпром и Газпромбанк.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БАБАРИКО, ЦИК, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]