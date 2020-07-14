Штаб Бабарико намерен обжаловать в суде отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Юрист избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Максим Знак заявил о намерении оспорить решение Центризбиркома Белоруссии об отказе в регистрации кандидатом в президенты.

"Мы хотя бы в суде поймём, что произошло, потому что то, что мы услышали со слов (главы ЦИК - ИФ), выглядит странно", - сказал Знак журналистам во вторник.

Кроме того, руководитель штаба Бабарико Мария Колесникова заявила, что белорусская власть "слаба и напугана", раз не допустила его к регистрации. "Власть настолько слаба и настолько испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича (Бабарико - ИФ) к регистрации", - заявила Колесникова.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

Причиной отказа в регистрации Бабарико председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также то, что претендент в кандидаты использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства ЦИК счел участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские Газпром и Газпромбанк.