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Дальнее зарубежье 14.07.2020 17:12

Базирующийся в Тобруке парламент принял предложение ас-Сиси ввести египетские войска в Ливию

Правящая на востоке Ливии Палата представителей дала согласие на ввод Египтом войск в страну.

"Вооруженные силы Египта имеют право вмешаться в ситуацию в Ливии, чтобы защитить национальную безопасность Ливии и Египта, если они усматривают непосредственную угрозу безопасности двум странам", - говорится в заявлении парламента, которое цитируют во вторник арабские и турецкие СМИ.

"Мы призываем к совместным усилиям двух братских стран - Ливии и Египта, чтобы разгромить оккупанта и обеспечить наши общие безопасность и стабильность", - подчеркнул базирующийся в Тобруке парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее готовность помочь парламенту в противостоянии с Правительством национального согласия (ПНС), базирующимся в Триполи, выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

На протяжении многих месяцев армия Хафтара пыталась взять Триполи. Однако в последнее время войска ПНС при поддержке Турции перешли в контрнаступление и отбили у ЛНА ряд важных населенных пунктов. Сейчас силы ПНС подошли к стратегически важному городу Сирту и военной базе Джуфре.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил турецким СМИ о том, что ведется подготовка к военной операции и что ПНС согласится на прекращение огня, только если Хафтар отведет силы от Сирта и Джуфры.

"Мы убеждены в безальтернативности мирного решения, но для этого должны быть созданы необходимые условия", - сказал министр.

"Если не будет отвода сил, военная операция уже готовится, и правительственные силы продемонстрируют всю свою решимость",- подчеркнул Чавушоглу.

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Тэги: ЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]