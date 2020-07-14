Базирующийся в Тобруке парламент принял предложение ас-Сиси ввести египетские войска в Ливию

Правящая на востоке Ливии Палата представителей дала согласие на ввод Египтом войск в страну.
"Вооруженные силы Египта имеют право вмешаться в ситуацию в Ливии, чтобы защитить национальную безопасность Ливии и Египта, если они усматривают непосредственную угрозу безопасности двум странам", - говорится в заявлении парламента, которое цитируют во вторник арабские и турецкие СМИ.
"Мы призываем к совместным усилиям двух братских стран - Ливии и Египта, чтобы разгромить оккупанта и обеспечить наши общие безопасность и стабильность", - подчеркнул базирующийся в Тобруке парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.
Ранее готовность помочь парламенту в противостоянии с Правительством национального согласия (ПНС), базирующимся в Триполи, выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
На протяжении многих месяцев армия Хафтара пыталась взять Триполи. Однако в последнее время войска ПНС при поддержке Турции перешли в контрнаступление и отбили у ЛНА ряд важных населенных пунктов. Сейчас силы ПНС подошли к стратегически важному городу Сирту и военной базе Джуфре.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил турецким СМИ о том, что ведется подготовка к военной операции и что ПНС согласится на прекращение огня, только если Хафтар отведет силы от Сирта и Джуфры.
"Мы убеждены в безальтернативности мирного решения, но для этого должны быть созданы необходимые условия", - сказал министр.
"Если не будет отвода сил, военная операция уже готовится, и правительственные силы продемонстрируют всю свою решимость",- подчеркнул Чавушоглу.
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