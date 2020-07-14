Франция посвятила свой национальный праздник медикам, ведущим борьбу с коронавирусом

Национальный праздник Франции 14 июля - День взятия Бастилии - в 2020 году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эмманюэля Макрона были сосредоточены на чествовании медицинского персонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Традиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 года. Вместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техники.

Празднества транслировались французскими телеканалами.

По площади прошли строем подразделения основных родов войск, военные музыканты. К ним под торжественную музыку присоединились медицинские работники в белой униформе.

Сокращенным на этот раз был и воздушный парад. Над столицей пролетело несколько самолетов. Состоялся также пролет отряда вертолетов. В конце церемонии, продолжавшейся около часа, асы пилотажной группы "Патруль де Франс" на этот раз раскрасили небо не только в цвета французского триколора, а оставили также белый след в честь медиков страны.

Не было обычной для этого дня толпы зрителей на подходах к месту торжеств. В церемонии участвовали менее 5 тыс. человек, как предписано действующими в условиях пандемии санитарными правилами для массовых мероприятий. В том числе 2,5 тыс. зрителей, из которых 1,4 тыс. - те, кто трудился и трудится по противодействию распространению эпидемии: медицинские работники, чиновники соответствующих ведомств, представители общественных организаций и гражданского общества.

Были приглашены члены семей медиков, потерявших жизнь в борьбе с коронавирусом.

В конце церемонии на площади Конкорд под звуки "Марсельезы" было развернуто огромное полотнище государственного флага Франции.