Disney вынужден снова закрыть парк развлечений в Гонконге из-за вспышки коронавируса

Американская Walt Disney Co. с 15 июля снова временно закрывает Disneyland в Гонконге, сообщается на сайте парка развлечений.
В то же время, отели Disney продолжат принимать гостей при соблюдении мер предосторожности.
Гонконгский Disneyland вновь приостановит работу менее чем через месяц после ее возобновления. Это решение было принято после того, как местные власти ввели ограничения на массовые мероприятия из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.
В Гонконге в течение трех недель не наблюдалось случаев локальной передачи заболевания, однако с 5 июля было зафиксировано более 180 таких случаев, отмечает газета.
Доля Disney в гонконгском парке развлечений составляет 47%, остальные акции принадлежат правительству Гонконга, свидетельствуют данные последнего годового отчета компании.
В минувшие выходные Disney открыл парк Disney World в Орландо, в то время как количество новых случаев заражения во Флориде в воскресенье превысило рекордные 15 тыс.
Как сообщалось ранее, компания отложила открытие парков Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, которые было запланировано на 17 июля. Согласно информации на сайте парков, дата возобновления их работы до сих пор не определена.
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