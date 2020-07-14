Еще один штат Индии - Бихар - возвращает ограничения из-за коронавируса

Индийский штат Бихар с населением в 125 млн человек стал еще одним регионом Индии, который вводит ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили во вторник индийские СМИ.

"Правительство штата Бихар приняло решение ввести режим изоляции с 16 июля по 31 июля. Все городские муниципалитеты, округа и районы будут взяты в карантин. Составление рекомендаций (для безопасности - ИФ) завершается", - заявил заместитель главного министра штата Бихар Сушил Кумар Моди.

Ранее во вторник также стало известно, что власти одного из крупнейших индийских городов Бенгалуру объявили о возвращении строгих ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Ограничительные меры разной степени жесткости введены из-за COVID-19 и в ряде районов индийских штатов Уттар-Прадеш, Тамилнад, Ассам, Керала.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, а поэтапная отмена ограничительных мер началась 8 июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - более 911 тыс. Скончались 23 тыс. 779 инфицированных, выздоровели более 573 тыс. человек.