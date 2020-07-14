Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.07.2020 19:27

Еще один штат Индии - Бихар - возвращает ограничения из-за коронавируса

Индийский штат Бихар с населением в 125 млн человек стал еще одним регионом Индии, который вводит ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили во вторник индийские СМИ.

"Правительство штата Бихар приняло решение ввести режим изоляции с 16 июля по 31 июля. Все городские муниципалитеты, округа и районы будут взяты в карантин. Составление рекомендаций (для безопасности - ИФ) завершается", - заявил заместитель главного министра штата Бихар Сушил Кумар Моди.

Ранее во вторник также стало известно, что власти одного из крупнейших индийских городов Бенгалуру объявили о возвращении строгих ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Ограничительные меры разной степени жесткости введены из-за COVID-19 и в ряде районов индийских штатов Уттар-Прадеш, Тамилнад, Ассам, Керала.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, а поэтапная отмена ограничительных мер началась 8 июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - более 911 тыс. Скончались 23 тыс. 779 инфицированных, выздоровели более 573 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ШТАТ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ


Похожие новости


На юге Индии образован новый штат

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]