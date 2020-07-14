Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ - ЦИК Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению в рамках текущей кампании по выборам президента республики, сообщила заведующая правовой, аналитической и методической работой ЦИК Галина Мкртчян.
"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении - ИФ)", - сказала Мкртчян на заседании ЦИК.
Во вторник ЦИК, помимо регистрации кандидатов в президенты, определил время и даты выхода их в эфир с выступлениями. Так, выступления по радио запланированы на понедельники и среды, первый эфир ожидается 20 и 22 июля. Право на последующие выступления можно будет реализовать 27 и 29 июля. На это будет отведен один час - с 8 до 9 утра.
"По телевидению выступление предлагается транслировать с 17 до 19 часов во вторник 21 июля и 28 июля", - уточнила Мкртчян.
Теледебаты кандидатов предлагается провести 30 июля.
По итогам заседания кандидатами на пост президента были зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
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