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СНГ 14.07.2020 19:46

Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ - ЦИК Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению в рамках текущей кампании по выборам президента республики, сообщила заведующая правовой, аналитической и методической работой ЦИК Галина Мкртчян.

"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении - ИФ)", - сказала Мкртчян на заседании ЦИК.

Во вторник ЦИК, помимо регистрации кандидатов в президенты, определил время и даты выхода их в эфир с выступлениями. Так, выступления по радио запланированы на понедельники и среды, первый эфир ожидается 20 и 22 июля. Право на последующие выступления можно будет реализовать 27 и 29 июля. На это будет отведен один час - с 8 до 9 утра.

"По телевидению выступление предлагается транслировать с 17 до 19 часов во вторник 21 июля и 28 июля", - уточнила Мкртчян.

Теледебаты кандидатов предлагается провести 30 июля.

По итогам заседания кандидатами на пост президента были зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТВ, ВЫСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]