ОПЕК ожидает падения спроса на нефть в 2020г до 90,7 млн б/с с ростом до 97,7 млн б/с в 2021г

Прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете.
При этом в 2021 году потребление жидких углеводородов вырастет на 7 млн б/с - до 97,7 млн б/с, хотя и останется ниже уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, считает картель.
Предварительные данные показали, что в мае общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР росли третий месяц подряд - на 29,9 млн баррелей по сравнению с апрелем, до 3,167 млрд баррелей, пишет ОПЕК. Этот показатель был на 233,2 млн баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 209,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти выросли на 9,7 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 20,2 млн баррелей к предыдущему месяцу.
Согласно предварительным данным за июнь, общие коммерческие запасы нефти в США выросли на 31,7 млн баррелей за месяц и составили 1,462 млрд баррелей. Этот показатель на 158 млн баррелей выше, чем год назад, и на 173 млн баррелей выше среднего уровня за последние пять лет. Запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на 6,8 млн баррелей и 24,9 млн баррелей соответственно.
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