Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела армянских военных

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении на границе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«Военные преступления, совершенные армянскими военнослужащими против гражданского населения Азербайджана, регистрируются и документируются следственной группой, которая в настоящее время действует на месте происшествия. Военная прокуратура Республики возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется интенсивное расследование для сбора соответствующих доказательств», - отмечается в сообщении.
Генпрокуратура подчеркивает, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Армении, совершившие военные преступления, предстали перед судом и понесли наказание в соответствии с международным правом.
Как сообщалось ранее, 14 июля в результате артиллерийского огня со стороны ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана погиб житель села Агдам Азиз Азизов, 1944 года рождения.
Х.Насирзаде
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