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Происшествия 14.07.2020 16:22

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела армянских военных

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении на границе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Военные преступления, совершенные армянскими военнослужащими против гражданского населения Азербайджана, регистрируются и документируются следственной группой, которая в настоящее время действует на месте происшествия. Военная прокуратура Республики возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется интенсивное расследование для сбора соответствующих доказательств», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура подчеркивает, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Армении, совершившие военные преступления, предстали перед судом и понесли наказание в соответствии с международным правом.

Как сообщалось ранее, 14 июля в результате артиллерийского огня со стороны ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана погиб житель села Агдам Азиз Азизов, 1944 года рождения.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОКУРАТУРА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]